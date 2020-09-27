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مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لهيئة مفوضى الدولة رسميًا

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اعتمدت الجمعية العمومية لمحاكم المفوضين، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في حضور المستشار أسامة محرم رئيس محاكم هيئة مفوضي الدولة، الحركة القضائية الداخلية للعام الجديد 2020 - 2021، والتى تشمل توزيع العمل والاختصاصات بين أعضاء محاكم المفوضين  علي مستوى الجمهورية .

 

وتتولى هيئة المفوضين إعداد تقارير بالرأى القانونى فى الدعاوى المحالة إليها، مع إعداد خطة إنجاز قضايا لكل دائرة، لضمان سرعة الانتهاء من القضايا وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، كما يتولى المكتب الفنى متابعة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية، وملاءمة الطعن عليها.

 

كما تشمل اختصاصات الهيئة، متابعة المحكمة الإدارية العليا وخاصة دائرة توحيد المبادى لتعميمها على جميع المحاكم بالمجلس، وإعداد البحوث القانونية، وعقد دورات تدريبية لكل دائرة من دوائر المفوضين، مع الإشراف على توزيع العمل بالدوائر، وحضور ممثل للهيئة بكل دائرة.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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