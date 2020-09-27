قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم إنفاق ما يقارب من 380 مليار جنيه على العاصمة خلال السبع سنوات الماضية، مضيفا: "العاصمة واخدة 380 مليار جنيه فى 7 سنين، غير الكلام اللى بيتعمل دلوقتي ، لو كان في خلال السبع سنين مش محتاجين نصرف الأرقام دى جوه العاصمة ، كنا هننفقه في مدينة تانية لأن العاصمة كانت هتبقى مستقرة، لكن حصل نمو مش مستقر".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أكبر مجمع لتكرير البترول في مسطرد بمحافظة القليوبية، :"أجهزتنا والمعنيين في التخطيط العمراني مش منتبهين ومتخدين في الموقف والحياة والمشاكل اليومية التي تقابلهم، والرؤية دايما إن يكون لينا تصور ويتم تنفيذه..علشان نحل مشكلة فى شرق القاهرة عملنا 50 كوبرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: أنفقنا 380 مليار جنيه على العاصمة خلال 7 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.