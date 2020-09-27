وتابع المواطن انه على الرغم من ذلك ذهب للفرع الآخر الذي أخبره به الموظف ولكن بعد أن ذهب إلى هناك لم يقبل البنك أيضا أن يدفع قيمة التصالح.
وأضاف لم يعلن رئيس الحي عن فروع معينة كما ان البنك ايضا لم يعلن عن تخصيص فروع معينة.
وأتاحت الأحياء بالقاهرة والجيزة الدفع فى بعض البنوك، تيسيرا على المواطنين، للحد من التزاحم على الخزينة بداخل المركز التكنولوجى بعد إعطاء المواطن أمر دفع على أحد البنوك بالكود المؤسسى للحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنوك ترفض قبول قيمة جدية التصالح.. ومواطنون: نناشد رئيس الوزارء بالتدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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