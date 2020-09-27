شعراوي: نسعى لتنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطي المخدرات والإدمان بالمحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه يجري التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لدعم التعاون والتوسع فى تنفيذ برامج الحماية من الإدمان في جميع المحافظات، وتنفيذ العديد من الأنشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة خاصة الشباب من أجل التوعية بأخطار المخدرات.

وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بأهمية تضافر جهود كافة الوزارات للقضاء على ظاهرة تعاطى المخدرات واستكمال بناء الإنسان المصرى، والحفاظ على طاقاته الذهنية لتكون عنصر بناء وليس عنصر هدم.

وفى هذا الصدد، وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع تنسيقى موسع بحضور قيادات الوزارة ومسئولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمناقشة مقترحات توسيع نطاق التعاون بين الوزارة والصندوق، واستعراض مختلف الأنشطة التى سيتم تنفيذها فى جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.

وأشار اللواء شعراوى، إلى مشاركة الوزارة مع كافة أجهزة الدولة فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان، وتكثيف الحملات التوعوية فى المحافظات والمراكز والمدن والقرى بمخاطر الإدمان، وكيفية التعافى وطرق الوقاية منها والتعريف بمراكز التعافى من الإدمان فى نطاق كل محافظة.

وأكد الوزير، حرص الوزارة علي التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم كافة أوجه الدعم للمتعافين من الإدمان وتمكينهم اقتصاديا، والمساهمة في توفير فرص عمل لهم من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال صندوق التنمية المحلية، وبرنامج مشروعك لمساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

وأوضح أنه سيتم تعميم تجربة محافظة القاهرة، في تنفيذ البرامج التوعوية بكافة أحياء المحافظة حول أضرار تعاطي المخدرات والوقاية من الإدمان، وذلك في باقي محافظات الجمهورية مع تنفيذ حملات توعوية حول الاكتشاف المبكر لمتعاطي المخدرات، في المدن والمراكز والقري، وكيفية التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها والتدريب علي اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات.

ولفت إلي أهمية دور المحافظات فى تعزيز الوعي والتثقيف الأسري في المحافظات، بما يمكن أفراد المجتمع من مواجهة هذه المشكلة وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي والخدمات العلاجية في حالة الإدمان بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان.

وأشار إلي اهتمام الوزارة بتكثيف التوعية الخاصة بمخاطر المخدرات خاصة في المناطق العشوائية والاستفادة من مبادرات الشباب في هذه المناطق وتحويلها إلى مناطق خالية من الإدمان مع مشاركتهم فى جهود التوعية بخطورة القضية.

جدير بالذكر أنه سبق للوزارة التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتم عقد عدة ندوات تثقيفية لتوعية الموظفين بمخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه.