وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيىسى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية، إنه سيظل يؤكد دائمًا على أهمية تعزيز الوعى لدى المواطن، بهدف بناء الدولة والحفاظ عليها.
وألقى الرئيس السيسى، الضوء على ما وصلت إليه بعض دول المنطقة، من تدمير وخراب، مؤكدًا أن الله حفظ مصر، "الدول لا تقوم على أساس التخريب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. السيسى : محاولات تزييف الوعى تهدف لإحباط جهود التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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