عاجل .. السيسى : أراهن على وعى وتحمل المصريين

وخلال حضوره افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يراهن على وعى المصريين، متابعًا: "رهانى عليكم إنكم متفهمين وبتتحملوا".
ولفت الرئيس إلى أن القنوات المغرضة، تختار الظروف الصعبة حتى يشككوا المصريين فى الإنجازات المحققة على أرض الواقع.
وشدد السيسى خلال حديثه، على أن الإنجازات التى تشهدها الدولة "للشعب" وليست للحكومة، متابعًا "الشعب والدولة إيد واحدة".
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