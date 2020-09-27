السيسى : هناك دولة مدمرة تحتاج 440 مليار دولار لإعمارها .. إوعوا يا مصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إن تكلفة إعادة إعمار إحدى الدول التى تحولت للدمار والخراب، وفق الأمم المتحدة، ستكلف 440 مليار دولار، وذلك من أجل إعادة هذا البلد لما كان عليه قبل 10 سنوات.





وخلال حضوره افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية، أضاف السيسى: "(440 مليار دولار) مش موجودين ومش هيبقوا موجودين، وتفضل الدولة دى 100 سنة كدا.. اوعوا يا مصريين وأى حد يوصل بلده لكدا، للخراب والتدمير دا". تابع: "أنا بقول للى بيعمل كدا، تفتكروا أنتم مصلحين ولا مفسدين فى الأرض، اللى أنا شايفه دا إصلاح ولا إفساد، لا يمكن ربنا يقبل دا ويسامح دا، وعشان مصر بفضل الله سبحانه وتعالى هتفضل مصر".

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