عاجل .. السيسى : العالم كله يتحدث عن إنجازات مصر

وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية، إنه يراهن على وعى الشعب المصرى دائمًا، مؤكدًا: "راهنت عليكم وكسبان طول السنين اللى فاتت، علشان بصلح فى الأرض".

وأكد السيسى، أن الدولة تسير فى مسار إصلاح، وتنمية، وتغيير، لن تتوقف عنه، مشددًا على أن العالم كله يتحدث عن إنجازات مصر، وخصوصًا بعدما نجحنا فى تخطى مرحلة الإصلاح الاقتصادى.