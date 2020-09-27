وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية، إنه يراهن على وعى الشعب المصرى دائمًا، مؤكدًا: "راهنت عليكم وكسبان طول السنين اللى فاتت، علشان بصلح فى الأرض".
وأكد السيسى، أن الدولة تسير فى مسار إصلاح، وتنمية، وتغيير، لن تتوقف عنه، مشددًا على أن العالم كله يتحدث عن إنجازات مصر، وخصوصًا بعدما نجحنا فى تخطى مرحلة الإصلاح الاقتصادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. السيسى : العالم كله يتحدث عن إنجازات مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.