بالمستندات.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الداخلية لهيئة مفوضى الدولة

اعتمدت الجمعية العمومية لمحاكم المفوضين، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، فى حضور المستشار أسامة محرم رئيس محاكم هيئة مفوضى الدولة، الحركة القضائية الداخلية للعام الجديد 2020 - 2021، والتى تشمل توزيع العمل والاختصاصات بين أعضاء محاكم المفوضين على مستوى الجمهورية .





وتتولى هيئة المفوضين إعداد تقارير بالرأى القانونى فى الدعاوى المحالة إليها، مع إعداد خطة إنجاز قضايا لكل دائرة، لضمان سرعة الانتهاء من القضايا وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، كما يتولى المكتب الفنى متابعة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية، وملائمة الطعن عليها. كما تشمل اختصاصات الهيئة، متابعة المحكمة الإدارية العليا وخاصة دائرة توحيد المبادئ لتعميمها على جميع المحاكم بالمجلس، وإعداد البحوث القانونية، وعقد دورات تدريبية لكل دائرة من دوائر المفوضين، مع الإشراف على توزيع العمل بالدوائر، وحضور ممثل للهيئة بكل دائرة.

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