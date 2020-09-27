شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، على أهمية دور الإعلام فى تعزيز وعى المواطن المصرى، وشرح وتوضيح الإنجازات التى تحققها الدولة، وتعزيز الانتماء لدى المواطن.





وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى فى مسطرد، بمحافظة القليوبية، أن التعليم هو الأساس فى بناء الفهم الحقيقى لدى أبناء مصر. ووجه السيسى، وزارة التعليم الفنى، والعالى، بتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، مؤكدًا: "حصنوا الشباب علشان بلدنا.. علشان نعيش ويبقى لينا مستقبل". وتابع الرئيس السيسى: " كم دولة راحت.. وربنا قال مصر لأ.. مصر لأ.. لازم نبقى واعيين وفاهمين". وشدد الرئيس السيسى، موجهًا حديثه لجميع المؤسسات: " كله يتكلم فى أهمية الحفاظ على الدولة وعلى الناس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى : الإعلام هو أداة التنوير لتوعية المواطنين لمواجهة المخططات الهدّامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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