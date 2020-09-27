عاجل .. الملا : التطوير بقطاع البترول حصل على إشادة كبيرة من خبراء عالميين

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، إن الوزارة تنفذ خطة عمل طموحة للتوسع فى البنية الأساسية وتحديث قطاع البترول، ليستمر كأحد أهم موارد الدولة، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف الملا، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد فى محافظة القليوبية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن هذا التطوير حصل على إشادة كبيرة من كبار المتخصصين فى هذا المجال على مستوى العالم، خلال الفترة الماضية. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى تبنى الوزارة استراتيجية لزيادة طاقة التكرير ورفع كفاءة المصافى.

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