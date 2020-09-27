السيسى: أى إزالة تتم من أجل المنفعة العامة ننقل مالكيها لمناطق أكثر تطورا

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعويض أصحاب المنازل التي تزال من أجل المنفعة العامة، مضيفا: " أوعوا تتصورا نعمل حاجة و نزيل ونسيب الناس، بنودى الناس في مناطق تليق بيهم.. أى إزالة علشان المنفعة العامة مبتكونش على حساب الناس".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أكبر معمل تكرير للبترول فى مصر وأفريقيا: "علشان محدش يحاول يشتغل على الناس ويقولك هيودوكوا فين؟، أى ساكن في بيت يتم إزالته بيروح مكان محترم واكثر تطورا وبنعوض أصحاب الأملاك".