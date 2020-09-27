السيسى: "الناس محدش يقدر يخدعهم.. واحنا ماشيين فى مسار إصلاح حقيقى"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعطل الكثير من المشروعات وخروجها عن الخدمة نتيجة عدم الاستقرار، وتابع: "مشاريع كتير وقفت فى الدولة بسبب عدم الاستقرار.. وتعرضت للانهيار أو تعرضت لخسائر كبيرة.. واتخصمت من الناتج المحلى من الدولة.. وبقت أصحابها فى مديونية.. ونحاول نحل المسألة دى.. وفرنا 100 مليار جنيه .. من أجل تعويض أصحاب المشروعات".

وقال الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد بالقليوبية: "بقول تانى لكل المصريين والإعلاميين والمثقفين والبرلمان الحالى والبرلمان القادم.. ومجلس الشيوخ.. كل حاجة مبنية على الاستقرار والأمن.. عملت الأمن والاستقرار هيجبلك المستثمرين.. البلد دى مستقرة ونقدر نحط فيها مشاريع.. ولو مفيش استقرار منقدرشى.. وتقدر عجلة الاستثمار لعشرات السنين وتتطور الدولة".

وتابع الرئيس السيسى: "الناس محدش يقدر يخدعهم بالكلام.. واحنا ماشيين فى مسار إصلاح.. والناس تتفهم ده وتتحمل التكلفة" متابعا: "بفضل الله الناس بتتكلم عن مصر "بسم الله ما شاء الله".. ورغم اللى بيحصل فى العالم فى ظل توقف حركة السياحة.. وتأثر حركة التجارة الدولية.. ومصر فضلت بخير علشان ربنا.. وبخير علشان شعبها تحمل.. وطول فما فيه استقرار هنفضل نعمل كده".