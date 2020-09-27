السيسى لـ«الإعلام»: أنتم آداة التنوير الحقيقية لفهم ووعي الناس

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية دور الإعلام والتعليم في بناء فهم حقيقي للمواطنين، وقال الرئيس: "الموضوع كبير مش على قد ظروف اقتصادية صعبة ومعاناة للناس، طيب ما هي الناس دى كانت بتعاني؟ ممكن!، طيب المعاناة دى تبقا أكتر، وبقول للإعلام أنتم آداة التنوير الحيقيقة لفهم ووعى الناس". وأضاف الرئيس خلال افتتاح مجمع تكرير مسطرد: "بقول للتعليم الأساسى والجامعى أنتم الأساس الحقيقى لبناء فهم حقيقى لأبناءنا.. حصنوا أولادنا مش عشانى أنا والحكومة لأ، علشان بلدنا والناس تعيش ويبقا ليها مستقبل". وأكمل الرئيس: "كام دولة راحت وأنتم الوحيدين اللى ربنا قال لأ وهتفضل مصر لأ، ليه؟، هو حر سبحانه يحميها ويعينها ويقويها ويطورها ويكبرها بصبرنا وتحملنا، وقبل ده كله فهمنا نبقا فاهمين وواعيين للحكاية كام دولة؟ إشمعنا مصر".

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