الرئيس السيسى: "لن تقوم دولة أساسها مبنى على خراب وتدمير.. ده ميرضيش ربنا"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن محاولات تزييف الوعى تهدف إلى إحباط جهود التنمية والبناء، متابعا: "هما بيقولوا التغيير.. ده بيقدموه للناس لكن الوجه الحقيقى اللى عايزين يوصلوله هو تدمير الدولة وتدمير الناس بدعاوى كاذبة زائفة".
أضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح عددا من المشروعات في مسطرد: "انتوا هتقولولى انت هتفضل تتكلم في الموضع ده على طول.. أيوه هفضل أتكلم، طول ما أنا في مكانى، علشان يبقى عملت اللى عليا كإنسان مسئول شايف الخراب اللى بيعملوه في العالم وفى الدول وبيحولوا ملايين من السكان اللى عايشين إلى لاجئين".
وتابع السيسى: "والله والله والله.. لن تقوم دول حتى على منهج دينى حقيقى، يكون أساسها مبنى على خراب وتدمير.. هذا الأمر ميرضيش ربنا، ناس كانت عايشه مطمئنة مستقرة.. نخربهم ونخليهم يسيبوا بلادهم ويعيشوا فى معسكرات لاجئين طيب النتيجة إيه؟!.. الطفل لما يبقى عنده 20 سنة هيشتغل إيه؟! عارفين هيشتغل إيه هيروح يشتغل في ليبيا ولو ماخدناش بالنا هيجي يشتغل في مصر علشان يدمرها".
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