فتح معبر رفح في الاتجاهين لمدة 3 أيام

يبدأ اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، وبشكل استثنائي في استقبال المسافرين الراغبين في السفر في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام متتالية، وسيتم عمل المعبر ومغادرة حافلات المسافرين وفق تدابير احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسيتم تخصيص السفر عبر المعبر للمرضى والطلبة وحملة الجوازات الأجنبية والإقامات بعد إجراء فحوصات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن تجهيز مراكز للحجر الصحي للمسافرين العائدين إلى القطاع واعتماد بروتوكول حجر للعائدين لمدة أسبوع واحد.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها فتح معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على الخارج، بشكل استثنائي منذ مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.