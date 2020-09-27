مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات خارجية جديدة

أعلنت شركة مصر للطيران، استئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى كل من مسقط (سلطنة عمُان) و عمّان (الأردن) وكيجالى (رواندا) وجوهانسبرج (أكبر مدن جنوب إفريقيا) وعنتيبى (أوغندا)، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التى تستأنف مصر للطيران تشغيل رحلاتها إليها إلى أكثر من 47 نقطة.





جاء ذلك فى ضوء الخطة التى وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، حيث تبدأ الشركة استئناف رحلاتها إلى مسقط اعتباراً من الأول من أكتوبر بمعدل رحلتين أسبوعياً، وإلى عمّان اعتباراً من 4 أكتوبر بمعدل رحلتين اسبوعياً، و اعتباراً من 8 أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة إلى كيجالى بمعدل رحلة واحدة، وإلى جوهانسبرج بمعدل رحلتين أسبوعياً، بالإضافة إلى تشغيل رحلة واحدة إلى عنتيبى اعتباراً من 9 أكتوبر، وبين الإسكندرية ودبى بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 9 أكتوبر مع إطلاق تخفيضات خاصة على رحلات الأسبوع الأول.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة السفر إلى كل من مسقط وعمّان وكيجالى وعنتيبى على طائرات الشركة الجديدة من طراز B737-800، أما جوهانسبرج فتستعين الشركة بطراز A330/300 والذى يتمتع بمقاعد flat bed ويتسع لعدد 301 مقعد.

وفيما يخص الضوابط والإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر، تُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين على رحلاتها إلى ضرورة مراجعة الموقع الإلكترونى لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أى محمول أو 090070000 وذلك لمعرفة أى تغيرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لمتطلبات السفر لكل بلد.