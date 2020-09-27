عاجل.. السيسى: نتعامل مع جائحة كورونا بشفافية ومصداقية عالية

وأضاف السيسى، خلال حضوره افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية: "انتوا شايفين العدد (الإصابة) أقل من دول تانية، دى الموجة التانية المحتملة، عشان كدا بطالب بالانتباه دايما كشعب وكدولة للحفاظ على ما تم تحقيقه، وكنا بنأمل الوصول إلى صفر حالات إصابة بس موصلناش". وطالب الرئيس الإعلام بمواصلة التنبيه ونشر الوعى بشأن اتخاذ الاحتياطات واتباع الإجراءات الاحترازية.

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