عاجل .. السيسى : ندعم القطاع الخاص ونحتاج لمشاركته بالمشروعات التنموية

,أضاف السيسى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد فى محافظة القليوبية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى: "إحنا بندعم القطاع الخاص المصرى الشريف، ومستعدين دائما نشجعكم ونقولكم تعالوا، بمفردكم أو مع الدولة.. الدولة تحترم التزاماتها مع الدولة، ومصر فى حاجة كبيرة لمشاركتكم، لبناء الدولة والمشاركة فى اقتصادها".

ووجه الرئيس الشكر للمشاركين من القطاع الخاص، مطالبا ببذل المزيد من المشروعات للتنمية وإتاحة فرص للمصريين.