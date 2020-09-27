إنفوجراف.. السيسى يتحدث فى افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز الانتماء للوطن، والعمل على تنوير الشباب، بتوضيح الإنجازات التى تحققها الدولة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الإعلام أداة التنوير الحقيقية لنشر الفهم والوعى.





وخلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، فى محافظة القليوبية، أكد على أهمية استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة، التى أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، حتى نهاية العام. ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن الدولة المصرية، عازمة على مواصلة البناء، والتنمية، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات.

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