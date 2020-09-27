عاجل.. السيسى يطالب القطاع الخاص والحكومة بزيادة المشاركة المجتمعية

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، شركات القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية فى المشروعات التى يتم إنشاؤها، وزيادة المشاركة فى المشروعات المجتمعية.





وأضاف السيسى، خلال حضوره افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية: "مش هطمع فيكم، لكن هطمع فى المشروع اللى اتعمل فى مسطرد يغير فى حياة الناس هنا فى مسطرد، مش على قد المحور والناس تتحرك بسهولة، قولوا رقم سنويا نحطه كدولة". وأشار إلى أهمية وضع الحكومة والقطاع الخاص فى الاعتبار عند افتتاح مشروع جديد تطوير المنطقة الموجود فيها هذا المشروع، وتغيير حياة الناس.

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