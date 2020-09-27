عاجل.. السيسى: خطة جديدة لاستغلال أراضى الدولة وتوفير شقق للمصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إن هناك خطة للدولة سيتم الإعلان عنها قريبا لاستغلال الأراضى الموجودة داخل عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية لهذه المحافظات، وبناء شقق سكنية لاحتواء الزيادة السكانية ودعم النمو الرأسى.





وأضاف السيسى، خلال حضوره افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية: "فى خطة للدولة هنعلنها قريبا لصالح الأراضى فى المحافظات ثم المراكز فى المحافظات، عشان النمو الرأسى واحتواء الزيادة السكانية خلال العشر السنوات المقبلة، خلونا فى محافظة زى الغربية أو البحيرة أو القليوبية أو أسيوط وغيرها.. داخل كل محافظة الأراضى التابعة للدولة مثل أراضى شركات قطاع الأعمال أو أراضى خاصة بالمحافظات.. ونوفر لهم سكن من أجل مواجهة النمو.. ولو وصل إلى 500 ألف أو 600 ألف شقة فى السنة هنعمل ده". وأشار الرئيس إلى العمل على تغيير حياة الناس وتوفير فرص أفضل للحياة، باستغلال الأراضى التى تملكها الدولة، وكل الإمكانيات الممكنة.

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