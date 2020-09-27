الملا : نستهدف الوصول للاكتفاء الذاتى من السولار والبنزين فى 2023

أضاف الملا، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد فى محافظة القليوبية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن: "فى 2013 كان الاستهلاك 7.5 مليون طن، وكان من المفترض أن يكون العجز 39 مليون طن فى 2023، ولكن انخفض الاستهلاك ومن المنتظر أن ينخفض إلى 7 ملايين طن، ودا بيوفر 185 مليار طن، ودا بسبب التسعيرة وتحسين الطرق". وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن المشروع القومى لتطوير وسائل النقل الحديثة يساهم فى تخفيض استهلاك البترول.

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