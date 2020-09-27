10 مليارات و125 مليون جنيه.. تكلفة تجهيز محافظة الإسماعيلية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن قيمة تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية والتي بلغت 7.7 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، في مرحلة التشغيل التجريبي 525 مليون جنيه بإجمالي تكلفة بلغت 10 مليارات و125 مليون جنيه.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه يتم متابعة جاهزية جميع الوحدات باستمرار، وكذلك متابعة أعمال التطوير سواء الإنشائية أو التجهيزية والوقوف على أعمال الإحلال والتجديد داخلها، والبالغ عددها ١٦ وحدة ومركزا، إضافة إلى ٤ مستشفيات، من المقرر دخولها مرحلة التشغيل التجريبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف: "هناك 54 وحدة ومركزا طبيا جار تطويرها وتجديدها، للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب 12 مستشفى من المقرر انضمامها بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك لتشمل التغطية أرجاء وضواحي محافظة الإسماعيلية كافة".

وكشف السبكي عن تسجيل 920 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، فيما تم فتح 230 ألف ملف عائلي بالمحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة تسجيل المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 66٪ من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة تقريبًا.

ولفت إلى أن العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل يجري على قدم وساق وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة المقررة، مشددًا على توفير جميع سبل الراحة اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد جودة معدلات التطوير ورفع الكفاءة بجميع المنشآت الطبية المقرر دخولها المنظومة بمحافظة الإسماعيلية، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وطبقًا لأعلى معدلات الجودة العالمية، وبما يحقق النتائج المرجوة من المنظومة، والذي يأتي انعكاسًا لدعم القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة والوصول إلى تغطية تأمينية شاملة لجميع المصريين باعتبار التأمين الصحي الشامل الجديد هو مستقبل صحة مصر.

يشار إلى أن محافظة الإسماعيلية هي إحدى المحافظات الست من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات "الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة فيها منذ يوليو 2019.