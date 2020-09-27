لمدة 5 أعوام .. السيسي يوجه بضخ مليار جنيه سنويا لتغيير الوجه الحضاري لمسطرد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للقطاع الخاص ، قائلا: "نحترم كدولة الالتزامات مع القطاع الخاص ورجاله، ونحن نحتاج إليكم في المشاركة مع الدولة في بناء اقتصادها، والمشروعات القومية".

وأضاف خلال افتتاح المشروعات القومية بمنطقة مسطرد : " أنا عارف إن لكم مساهمة في النشاط والدعم المجتمعي، ولكن أود أن أقول لوزير البترول أن هناك 6 أو 7 كيانات في مسطرد، وكنت أتمنى أن يغير ذلك من شكل المجتمع في مسطرد، مضيفا: "مش هطمع في القطاع الخاص لكن هطمع في المشروع ككل أن يغير في حياة المتواجدين ، حياة الناس في مسطرد محتاجة تتغير ".

وتابع : " احنا هنضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات هنبني مساكن ونعمل إحلال مجتمع متكامل عمارات سكنية يخدماتها ومدارس وسنغير الوجه الحضاري للمنطقة".