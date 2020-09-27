تشخيص العقم والإجهاض للحيوانات.. كل ما تريد معرفته عن معهد البحوث التناسلية بوزارة الزراعة

الحفاظ علي صحة الحيوان والعمل علي زيادة إنتاجيته يمثلان الركن الأساسي في الحفاظ علي الثروة الحيوانية بمصر، وبالتالي نمو الاقتصاد القومي، وهذا هو الهدف الرئيسي لإنشاء معهد بحوث التناسليات الحيوانية.

ويستعرض دوت الخليج فى هذا التقرير التعريف بهذا المعهد وأهم أهدافه التى تتمحور حول الحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر.

ومن ضمن أهدافه المساعدة في الحفاظ علي صحة الحيوان بحمايته من الأمراض التناسلية عن طريق ربط الدراسة بالتطبيق بما يخدم تنمية قطاع الثروة الحيوانية، والمساعدة علي رفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية لحيوان المزرعة عن طريق الأبحاث المعملية والحقلية.

يرجع تاريخ إنشاء معهد بحوث التناسليات الحيوانية لعام 1968 ، عندما أنشئ أول مركز لفحص طلائق التلقيح الطبيعي والإصطناعي - بالإضافة إلي فحص العينات المرسلة من جميع مناطق مصر للتشخيص ضد الأمراض التناسلية.

وأثبتت التجارب نجاح التلقيح الإصطناعي عالميا مع التطبيق العملي عام 1935 . وفي عام 1959 تم إنشاء أول مركز للتدريب بمصر، وفي عام 1960 تم إنشاء أول مركز للتلقيح الإصطناعي من خلال وزارة الزراعة ضمن الخطة القومية المستهدفة لإمداد مراكز رعاية الحيوان بالسائل المنوي المجمد( وفي عام 1968 تم إنشاء أول معمل لتشخيص الأمراض التناسلية وذلك من خلال مشروع منظمة الأغذية والزراعة العالمية FAO حيث نشأت الحاجة نتيجة لزيادة تعداد الحيوانات في المزارع الخاصة و استيراد أعداد كبيرة من السلالات الأجنبية إلي تقييم الأمراض التناسلية لما تسببه تلك الأمراض من مشاكل كبيرة مثل الإجهاض وقلة الخصوبة وبالتالي قلة الإنتاج مما يترتب عليه نقص في اللحوم المتوفرة للاستهلاك الآدمي .

لهذا تم إنشاء مركز فحص الطلائق عام 1968 لمواجهة المتطلبات المتلاحقة للمزارع الحكومية والخاصة إلي جانب إجراء الأبحاث العلمية ، وتم انضمام مركز فحوص الطلائق لمركز البحوث الزراعية كجزء مكمل لمعهد بحوث صحة الحيوان ثم استقل بذاته في عام 1982 كمعهد متخصص لرفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للذكور والإناث تحت مسمي معهد بحوث التناسليات الحيوانية والذي يقع في منطقة الأهرامات بالجيزة.

ومن أهم إنجازات المعهد

1. استخدام التكنولوجيا المتقدمة للتشخيص السريع للأمراض التناسلية البكتيرية والفيروسية المسببة لانخفاض الخصوبة او العقم والاجهاض .

2. تطبيق تكنولوجيا تجميد السائل المنوي بالمزارع.

3. إختزال الفترة بين ولادتين في الأبقار والجاموس .

4. وضع برامج للتحكم في التبويض للقضاء على مشكلة التفويت في الجاموس.

5. استخدام منشطات المناعة النوعية والغير نوعية لحماية الحملان والعجول الرضيعة من الاصابة بالاسهالات والالتهابات الرئوية.

6. الكشــف عـن متبقيـات الأدويـة البيـطرية فـي المنتجات الحيوانية.

7. التحسين الكمي والنوعي للألبان في القطعان الحلابة عن طريق اختبار تنكات اللبن.

8. استخدام تكنولوجيا الفحص بالموجات فوق الصوتية ومنظار البطن لتشخيص الحمل المبكر ومسببات التخلفات التناسلية في الماشية المصرية.

9. تطوير وسائل فحص رسائل السائل المنوي المستورد من الخارج لضمان خلوها من الأمراض التناسلية المعدية الوافدة لحماية الثروة الحيوانية.

10. تنفيذ القوافل البيطرية الإرشـادية المجانية في ربوع القرى المصرية.

11. عقد اتفاقيات تعاون بغرض إعداد برنامج رعاية متكامل يهدف توفير الخدمات المختلفة.

12. تدريب شباب الدارسين والخريجين والمربين ومرشدي الانتاج الحيواني في مجال الرعاية التناسلية والتلقيح الإصطناعي.

ومن ضمن أنشطته المستقبلية

1- مزيد من إستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين القدرة الإنتاجية والتناسلية في حيوانات المزرعة.

2- تطبيق تكنولوجيا الهندسة الوراثية في تشخيص الأمراض التناسلية التي قد تؤدي إلى فشل الإخصاب وكذلك اجراء مزيد من الفحوصات الوبائية أو تلك الأمراض.

3- تطبيق التقنيات الحديثة لتصنيع الأجسام المضادة لمسببات الأمراض حديثي الولادة من شأنه أن ينعكس إيجابا على تحسين تشخيص هذه الأمراض.

4- تطبيق تكنولوجيا البصمة في تشخيص مسببات الأمراض التناسلية.

5- تطبيق التكنولوجيا الحيوية الحديثة وتقنيات الهندسة الوراثية في أغراض الاختيار موجد والتضخيم من جينات الكروموسومات الموصى بها لتحسين السلالات المصرية الأم.

6-إنشاء بنك للأجنة المختارة للتطبيق على مدى واسع للتكنولوجيا الجزيئية لعلم نقل الأجنة.

7- تطبيق تقنيات البيولوجيا الجزيئية لإنتاج أجهزة الكشف عن الهرمونية وإعداد المنتجات البيولوجية المستخدمة لعلاج مشاكل الإنجاب ليحل محل الاستعدادات المستوردة.

8- إعداد الأجسام المناعية ومضاداتها لاستخدامها في تحسين تشخيص المشاكل التناسلية لحيوانات المزرعة المصرية.

وقال الدكتور هاني حسن مدير المعهد، إنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والإرشادية من خلال مركز التدريب والتعليم بالمعهد، والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية في مجال التدريب والاستشارات، لافتا الى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في مجال رفع الكفاءة التناسلية خلال الأشهر الماضية ، وشملت موضوعات: تطبيق التلقيح الاصطناعي في الماشية، الفحص التناسلي المستقيمي في الماشية ومشاكل قلة الخصوبة، السونار في حيوانات المزرعة، التقنيات الأساسية البيولوجيا الجزيئية، استخدام السونار والتلقيح الاصطناعي في رفع الكفاءة التناسلية للحيوانات الأليفة، واستخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص المشاكل التناسلية في الماشية.