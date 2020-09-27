ضبط مستلزمات طبية لجراحة الأسنان مهربة من موسكو مع راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الإستيراد والتصدير . ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 730 القادمة من موسكو، إشتبه أشرف عبد الحميد مأمور اللجنة المعينين علي لجنة الأخضر فى راكب روسى من أصل مصري . وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى . وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مصطفى مرسى مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه، وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبد الحليم عبد الرحمن مأمور الضبط تحت اشراف جمال السيد مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1161 كيسا وعلبة بها أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 85 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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