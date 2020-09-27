نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: "أطفال وكبار بلامأوى" ينقذ مواطنين بالشارع وينقلهم لدار عقيلة السماع بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق أطفال وكبار بلامأوي للتعامل مع 2من كبار السن متواجدين بالشارع بمحافظة القليوبية( الخصوص).

وعلي الفور تحرك الفريق والتوجه لمكان البلاغ وتبين أن المواطن أ. ع.ال.م 53عاما يعانى من امراض السكر وغيبوبة مستمرة والمواطن س.م.ج 56عاماُ يعانى من امراض الكبد وهم متواجدين بالشارع.

قام الفريق بشرح الخدمات التي يمكن تقديمها واقناعهم بضرورة التواجد في مكان يوفر لهم حياة كريمة.

وتم إتخاذ اللأزم وعمل بعض الفحوصات الطبية والاشعة للاطمئنان علي إستقرار الحالات طبيا وتم إيداعهم بدار عقيلة السماع لرعاية الكبار بلامأوي بمحافظة القاهرة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt