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وتحرك الفريق وتوجه لمكان البلاغ، وتبين أن المواطن أ. ع.ال.م، 53عاما، يعانى من أمراض السكر وغيبوبة مستمرة، والمواطن س.م.ج، 56 عاما، يعانى من أمراض الكبد بالشارع.
وشرح الفريق الخدمات التى يمكن تقديمها وأقنعهم بضرورة التواجد فى مكان يوفر لهم حياة كريمة،
وتم اتخاذ اللازم وعمل بعض الفحوصات الطبية والاشعة للاطمئنان على استقرار الحالات طبيا، وتم إيداعهم بدار عقيلة السماع لرعاية الكبار بلامأوى بمحافظة القاهرة.
وأهابت وزارة التضامن الاجتماعى بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى، من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439، أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن : فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مواطنين من شوارع القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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