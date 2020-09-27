التضامن : فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مواطنين من شوارع القاهرة

وتحرك الفريق وتوجه لمكان البلاغ، وتبين أن المواطن أ. ع.ال.م، 53عاما، يعانى من أمراض السكر وغيبوبة مستمرة، والمواطن س.م.ج، 56 عاما، يعانى من أمراض الكبد بالشارع.

وشرح الفريق الخدمات التى يمكن تقديمها وأقنعهم بضرورة التواجد فى مكان يوفر لهم حياة كريمة،

وتم اتخاذ اللازم وعمل بعض الفحوصات الطبية والاشعة للاطمئنان على استقرار الحالات طبيا، وتم إيداعهم بدار عقيلة السماع لرعاية الكبار بلامأوى بمحافظة القاهرة.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعى بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى، من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439، أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعى.