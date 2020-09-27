جامعة بنى سويف : تشكيل لجنة من كلية الهندسة لتطبيق اشتراطات السلامة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، تشكيل لجنة من كلية الهندسة تضم أساتذة متخصصين فى مجالات "مدنى، ميكانيكا، عمارة، وكهرباء" ،وذلك لبحث وتنفيذ المقايسات الخاصة بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومواصفات الكود المصرى للحريق الوارد بتقارير الحماية المدنية الخاصة بالكليات والقطاعات المختلفة بالجامعة.





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، وأمين عام الجامعة، ومدير إدارة الصحة والسلامة المهنية وأعضاء مجلس الإدارة. كما ناقش الاجتماع إلزام جميع الكليات والقطاعات التابعة للجامعة بتفعيل اجتماعات لجان السلامة والصحة المهنية بقوة وظيفية لا تقل عن 50 فردا، وذلك لتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية على أرض الواقع، بالإضافة إلى تزويد أتوبيسات جديدة بمجمع 320 فدان لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمترددين لتيسير العملية التعليمية.

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