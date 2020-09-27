فيديو .. وزير الاتصالات يكرم الفريق الفائز بميداليات فى أولمبياد المعلومات

نشر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر صفحته على "إنستجرام"، اليوم الأحد، فيديو من زيارته للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، لتكريم الفريق المصرى، الذى ترعاه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفاز بأربع ميداليات دولية فضية وبرونزية، فى الأولمبياد الثانى والثلاثين للمعلومات بسنغافورة.





وقال طلعت: "ما أجمل أن تقضى يومك فى محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، مع نماذج من الشباب المصرى المبدع والمبتكر، سعدت اليوم بزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى أبو قير، هذا الصرح العملاق الذى يسهم مساهمة قوية وفعالة فى تعليم وتدريب أجيال تلو أجيال من شبابنا المصرى والعربى والإفريقى".

وأضاف وزير الاتصالات: "كلى فخر واعتزاز بما شاهدته من نماذج متميزة من مشروعات مبتكرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شبابنا الواعد، وتكريم الفريق المصرى الذى ترعاه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفائز بأربعة ميداليات دولية (ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية) فى الأولمبياد الدولى الثانى والثلاثون للمعلوماتية، الذى نظمته هذا العام دولة سنغافورة افتراضياً بمشاركة 347 متسابق يمثلون 87 دولة حول العالم، حيث لأول مرة يحصل جميع أعضاء الفريق المصرى بالكامل على ميداليات فى هذه الأولمبياد الدولية وهو الإنجاز الذى يعكس حجم الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لدعم التميز الرقمى، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للشباب المصرى، بما يزيد من فرص الشباب على المنافسة الدولية".

وتابع: "أيضا سعدت بتكريم 50 طالبا من الفائزين فى الأولمبياد المصرى للمعلوماتية لهذا العام النسخة الثالثة عشر من الأولمبياد المصرى للمعلوماتية، التى تم تنظيمها خلال الفترة من 22-26 سبتمبر 2020 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، والتى تعد أهم مسابقة فى خوارزميات الحاسب والبرمجة وطرق الحل المنهجى لجميع المشكلات بمختلف أنواعها لطلاب المدارس، حيث ساهمت هذه المسابقة فى اكتشاف العديد من الشباب المتميز فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذين حصل معظمهم على منح دراسية فى الخارج ويعمل بعضهم حالياً فى كبرى شركات البرمجيات فى العالم، وبمناسبة ذلك، بدأنا التحضير لتنظيم واستضافة مصر لأول أولمبياد إفريقى فى إطار توجيهات الدولة لدعم ورعاية الشباب الإفريقى وتدريبهم على البرمجة والتكنولوجيا".