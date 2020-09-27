النيابة العامة .. جهود مضنية لمواجهة التنمر عبر السوشيال ميديا

وشددت النيابة فى بياناتها الرسمية، أنها تؤكد تصديها بصرامةٍ لأى صورة من صور التعدى على حقوق الضعفاء وأصحاب الحاجات والعلل، بما خولَّها القانونُ من إجراءات واختصاصات، وبما تحمله من أمانة تمثيل المجتمع والحفاظ على حقوقه وسلامته.

وضع عقوبة للتنمر لمواجهة الظاهرة

في يوليو الماضى وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرر ب)، والتى أوردت تعريفاً للتنمر وذلك فى ضوء تزايد الظاهرة وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصرى، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونص القانون على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

كما تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونسرد فى السطور القادمة، أهم القضايا التى تصدت لها النيابة العامة وأمرت بحبس مرتكبيها على ذمة التحقيقات.

ـ التنمر على عجوز سوهاج

رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول مقطع مصور لفتَيَيْنِ يسخران من عجوز ذى إعاقة ذهنية، دفعه أحدهما من على حافة إحدى التُّرَع ليسقط فيها وسط تعالى أصوات ضحكاتهما، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة والأمر بضبط المتهمين.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المراوغة بمحافظة سوهاج من تحديد شخص المجنى عليه - البالغ 62 عامًا- وثلاثةَ متهمين بارتكاب الواقعة - لم تتجاوز أعمارهم ثمانيةَ عشَرَ عامًا- والذين استجوبتهم «النيابة العامة» فأقر أحدُهم أنه والمتهمين الآخرين وآخر كان معهم التقوا المجنى عليه بطريق عامٍّ خلال شهر مايو الماضى، فاقتربوا منه وصوره أحدهم بهاتف محمول خلال تحدثهم إليه للفت انتباهه، بينما اقترب هو منه ثم دفعه من على حافَّة الترعة ليسقط إلى جانبها، بينما ألقى أحد المتهمين على المجنى عليه حجارةً ومخلفاتٍ للحيلولة دون صعوده مرةً أخرى، قاصدين من ذلك المزاح معه -على حد تعبيره- وقد أيَّد متهم آخر ذات الأقوال، بينما اعتصم المتهم -القائم بالتصوير- بالإنكار، وكانت «النيابة العامة» قد سألت المجنى عليه فشهد بتعرضه لهذا التعدى من 3 فتيان.

- رشق شخص صاحب إعاقة بالحجارة بالخانكة

كما رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع آخر بمواقع التواصل الاجتماعى لفتى يرشق شخصًا صاحب إعاقة ذهنية بالحجارة سخريةً منه، مما دفعه إلى العدو وراءَه خلالَ رشقه بمزيد من الحجارة، فأمر النائب العام بسرعة التحقيق كذلك فى الواقعة وضبط المتهمَيْن.

حيث تبين إبلاغ شقيقة المجنى عليه عن تعدى فتييْنِ على شقيقها بقرية «القلج» بمركز الخانة، ونشرهما المقطع المصوَّر للمذكور بمواقع التواصل سخريةً منه، وقد أكدت تحريات الشرطة ارتكابَ المتهمين المبلَّغ عنهما الواقعةَ.

واستجوبتهما «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليهما من تنمرهما على المجنى عليه باستغلالهما ضعفه وحالتَه العقلية بقصد وضعه موضعَ السخرية، فضلًا عن تعريضهما أَمْنه وصحته وحياته للخطر، وإذاعتهما ونشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى تصويرًا له من شأنه الإساءةُ إليه والتعريضُ به، وتعديهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حرمةَ حياة المجنى عليه الخاصة، واستخدامهما حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وقد أقرا بارتكابهما الواقعة ونشرهما التصوير بقصد السخرية من المجنى عليه.

وبمناسبة هاتين الواقعتين أكدت النيابة العامة أنها لن تشير إلى ما أكدته الأديانُ السماوية أو المبادئُ والأعرافُ الاجتماعية من النهى عن السخرية أو الحطِّ من شأن الغير صحيحًا كان أو معلولًا، فتلك بَدَهِيَّات لا تحتاج إلى إشارة أو إهابة أو تنويه.

وإنما تشير «النيابة العامة» إلى مسئولية ولاة الأمور من الآباء وغيرهم نحو أبنائهم فتيانًا وفتياتٍ بأن يزرعوا فيهم ما نُشِّئُوا عليه من دينٍ وقيمٍ ومبادئَ، وأن يحصنوهم من شرورٍ وَجدتْ مناخًا خصبًا بينهم بوسائل مستحدثة، باطنُها العذاب وسوء العقاب.

ـ تنمر سيدة بطفلين بالجيزة

عقب رصد وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التي تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير.

وبعرض الأمر على النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة، حيث أمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التى توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعى، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجنى عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقى القبض عليها.

واستجوبت النيابة المتهمة، فأنكرتها مدعيةً أن المجنى عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأى من مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجني عليهما فى خدمتها قسرًا.

وقد كلفت «النيابة العامة» أحد الإخصائيين بـ«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة اجتماعية للمجنى عليهما وذويهما، والذى أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما.

ـ ترهيب معاق وتخويفه بكلب شرس بإمبابة

فى شهر أغسطس الماضى رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا للمطالبة بالتحقيق فى واقعة إذاعة مقطع مصوَّر لشخص يُرهب آخرَ ذى إعاقة بكلب يثُيره عليه ويدفعه لعضه ساخرًا منه مُستغلًا ضعفه وهوانه؛ وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المجنى عليه بالمقطع، وبسؤاله وشقيقه تم تحديد شخصَىْ مرتكبى الواقعة -وأحدهما عامل بالمحل المصوَّر به المقطع اللذَيْن جرى على الفور ضبطهما وعرضهما على «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وأنكرا خلال استجوابهما ما نُسب إليهما من اتهام مُدعيين أنَّ آخرَيْن ارتكبا الواقعة، بينما كانا قد أقرَّا بارتكابها فى محضر ضبطهما، وأكد المجنى عليه وشقيقه اتهامهما بها خلال التحقيقات.