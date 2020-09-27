بدء تطوير شارع النيل بطول 6 كيلو من ميدان الجيزة وحتى نفق الجلاء.. صور

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات وذلك بالتعاون مع وزارة الطرق والنقل ، حيث أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية وذات الطابع السياحى والتى تدهورت حالته من طبقه رصف وجزيره وسطى ورصيف مشاه ومسطحات خضراء لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة خاصة أنه محور مرورى هام و يشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة.

وأضاف محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تهدف إلى توحيد النسق العام للشارع والحفاظ على الطابع السياحى لتحقيق وعودة المظهر الجمالى والحضارى له مرة أخرى، لافتاً إلى ان الاعمال تشمل قطاعين وهما القطاع السياحى بطول 2.5 كم بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات والقطاع السكنى بطول 3.4 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى نفق الجلاء ومن المقرر الانتهاء من الاعمال خلال 3 شهور.

وأوضح المحافظ أن الشارع سيصل الى 4 حارات فى كل اتجاه مع توفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحى مؤهل للمشاة بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط إنترلوك بمسارات المشاة و تدعيم الجزيرة الوسطى وجانبى الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إنارة ديكوريه لتعطى للشارع لمسة حضارية والتى يمكن أن تستغل فى وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادى يستغل فى اعمال الصيانة للشارع بالإضافة إلى أنه سيتم تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات يشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادى والمطاعم المطلة على كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وذلك لإعطاء مظهر حضارى وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.

كما سيتم استغلال المساحات المهملة والغير مستغلة أسفل كوبرى 6 أكتوبر فى إنشاء منطقه خدمات للمواطنين وتخصيص أماكن انتظار وإنشاء مقاعد واستراحات ومحطات للأتوبيس.

وأكد المحافظ على الشركة المنفذة بالبدء فى الأعمال وتنفيذها بأعلى المعايير والمواصفات مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد ، كما كلف المحافظ الشركة المنفذة بتنفيذ نموذج مبدئى حوالى 200 م تطوير شامل على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والرؤية الموضوعة , مشيراً إلى أنه سيتم استلام الأعمال من خلال لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة.

وقال راشد إن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة فى تطوير كافة المحاور المرورية الرئيسة والهامة المؤدية الى المناطق الأثرية والمزارات السياحية وذلك بالتوازى مع تطوير الشوارع الجانبية والداخلية والمناطق الشعبية والغير مخططة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء جنوب والدقى والعجوزة وشمال الجيزة ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير مديرية الإسكان ومسئولى وزارة النقل والشركة المنفذة.