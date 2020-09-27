موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2020 والدفعة الثانية من العلاوات الخمس

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محمد سياف - ابو ظبي - حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2020 حيث أكدت الهيئة بأنه سوف يبدأ صرف معاش شهر أكتوبر اعتباراً من يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020 وذلك وفقاً لجدول بحسب قيمة المعاش وذلك منعاً للتكدس والزحام أمام منافذ الصرف سواء فى مكاتب البريد أو الهيئة أو أمام ماكينات الصراف الآلى الـ ATM وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

كما أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على أنه سوف يتم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والمعاملات المستفيدين من هذه العلاوات، حيث يتم صرف العلاوات الخمس على 4 دفعات بواقع دفعة كل ثلاثة أشهر، وكانت الهيئة قد قامت بصرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس فى شهر يوليو الماضى وهذا الشهر سيتم صرف الدفعة الثانية.

جدول صرف معاش شهر أكتوبر 2020 والدفعة الثانية من العلاوات الخمس

وحددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جدول لصرف معاش شهر أكتوبر وفقاً لقيمة المعاش لكل مستفيد وكذلك صرف العلاوات الخمس والبالغ عددهم ما يقرب من 9 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ويتقاضون معاش شهري قدره 14 مليار جنيه شهرياً.