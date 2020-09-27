- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أبزر تصريحات وزير البترول فى افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ما تم تنفيذه من مشروعات جديدة في قطاع البترول والتكرير، وتبنى الوزارة لاستراتيجية زيادة طاقة التكرير ورفع كفاءة المصافى.
كما عرض وزير البترول، خلال كلمته في افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وعدد من المشروعات الجديدة في مسطرد بالقليوبية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير صناعة التكرير التى كانت تواجه تحديات مثل تقادم المصافى.
ويستعرض ”الخليج 365” من خلال الإنفوجراف التالى لجمهور القراء أبزر تصريحات وزير البترول فى افتتاح مشروع جمع التكسير الهيدروجيني.
تصريحات وزير البترول فى افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبزر تصريحات وزير البترول فى افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى..إنفوجراف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.