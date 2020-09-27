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شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الرئيس السيسى يفتتح مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبا رالهامة على رأسها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، وأعلن من خلاله عن خطة جديدة لأراضى الدولة لتنفيذ النمو الرأسى وتوفير شقق للمصريين وضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات لتطوير منطقة مسطرد، واستمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة لنهاية العام وتوجيه الحكومة بسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات الجديدة للبناء.
4 رسائل حاسمة ضد تضليل "أهل الشر".. السيسي يشيد بوعى الشعب ويوجه بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء.. الرئيس: "اوعوا تتصوروا إننا هنزيل ونسيب الناس.. أى حاجة بنزيلها بننقل صاحبها لمكان محترم وبنعوضه"
رسائل حاسمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم تستهدف الحفاظ على الوطن، وتؤكد انحيازه للمواطن البسيط، بعيدًا عن الشعارات المزيفة لإعلام "أهل الشر"، الذى اعتاد الكذب ودغدغة مشاعر الجماهير بالتزييف وقلب الحقائق.
من أهم الرسائل التى وجهها الرئيس السيسى اليوم، حديث عن الإزلالات بسبب مخالفات البناء، والتى حاول الإعلام المعادى خلال الفترة الماضية، بث سمومه لتصوير قرارات الدولة من اجل الصالح العام على أنها استهداف للفقراء؛ حيث قال السيسى:"اوعوا تتصوروا أننا هنزيل ونسيب الناس..أى حاجة بنزيلها بننقل صاحبها لمكان محترم وبنعوضه".
رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة لتطوير مسطرد على غرار الأسمرات وبشاير الخير
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة لإقامة مجتمع متكامل فى منطقة "مسطرد"، لتخطيط وتطوير كل هذه المنطقة، بجانب إقامة المدراس والمستشفيات والعمارات السكنية، بذات المنطقة بها كل الخدمات على غرار ما حدث فى "الأسمرات" و"بشاير الخير".
العودة التدريجية للعمرة.. السعودية تتيح اليوم تطبيق "اعتمرنا" للحجز عبر الأجهزة الذكية لـ6 آلاف معتمر كمرحلة أولى
أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية، بداية من اليوم الأحد، تحميل تطبيق "اعتمرنا" على الهواتف الذكية، للراغبين فى التسجيل لأداء العمرة خلال الفترة المقبلة، وذلك وتزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة فى المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة فى المسجد النبوى، اعتبارا من يوم الأحد 17 صفر الحالى الموافق 4 أكتوبر.
معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر بمشاركة 317 من كبرى الشركات المنتجة يختتم فعالياته اليوم
يختتم معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، والذى تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، فاعلياته مساء اليوم الأحد، حيث يتم طرح العديد من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
"مصر للطيران" تسير غدا 30 رحلة دولية وداخلية لنقل 4100 راكبأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 30 رحلة دولية، غدا الإثنين، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
القضاء الإدارى يتلقى طعون المستبعدين من انتخابات النواب بدءاً من اليومتبدأ محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تلقى طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين خلال أيام اليوم الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب ارسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.
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