شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق القسم القنصلى بسفارة العراق فى القاهرة بعد مخالطة الموظفين لمصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة العراقية في القاهرة، اليوم الأحد، أنها ستغلق القسم القنصلى الكائن في منطقة الدقى أمام المراجعين لمدة أسبوع، على أن يعود العمل به كالمعتاد يوم الأحد الموافق الرابع من أكتوبر المقبل.

وأشارت السفارة العراقية في تعميم نشرته عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعى إلى أن قرار غلق القسم القنصلى يأتي بعد التأكد من أن أحد المراجعين دخل القسم القنصلي اليوم، وهو على دراية تامة بإصابته بفيروس كورونا المستجد ولامسَ أكثر من موظف، موضحة أن الاغلاق يأتي كإجراء احترازي عاجل، بدافع المحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وأكدت السفارة العراقية، أنها ستقوم خلال هذا الأسبوع بتعقيم مبنى القسم القنصلي بأكمله بصورة دقيقة ثم فحص الموظفين جميعاً قبل بدء العمل الأسبوع المقبل.

وحثت الجالية العراقية أبناء الجالية في مصر على الحرص بضرورة ارتداء الكِمامات أثناء مراجعة القسم القنصلي، موضحة أنه لن يُسمح بالدخول بدونها، وكذلك الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي الموصى بها.