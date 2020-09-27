شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكشف عن العوائد المتوقعة لمجمع مشروع مسطرد للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى لتضاعف الاهتمام بقضايا البيئة لخدمة قضايا التنمية، كاشفة عن تنفيذ 138 مشروعا للتوافق البيئي بالمنشآت الصناعية المختلفة من خلال مشروعات التحكم في التلوث الصناعي.

وأضافت وزيرة البيئة خلال افتتاح مجمع مسطرد لتكرير البترول، بحضور الرئيس السيسي، أن هناك عدد 36 مشروعا في 25 منشآة صناعية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، بتكلفة استثمارية 328.4 مليون دولار، و 102 مشروعا في عدد 89 شركة بتكلفة إجمالية تفوق 100 مليون يورو بالدلتا والصعيد، فضلا عن تنفيذ 16 مشروعا بعدد 13 منشآة صناعية بإجمالى استثمارات تقديرية 211.23 مليون يورو.

وعن العوائد المتوقعة لمشروع مجمع مسطرد للبترول، قالت الوزيرة: سيعمل المشروع على تحسين نوعية المياه بترعة الإسماعيلية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، فضلا عن تحسين نوعية الهواء، ودعم الاقتصاد المصري.