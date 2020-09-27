شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسيمة تنشر قرارا لوزارة التضامن لقيد جمعية أهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعىُ لقيد جمعية الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنه 2019 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات الأهلية. وتضمن القرار بأن تلتزم المؤسسة بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى. ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمة المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال، فإنه تقرر أن تتحمل إحدى هذه الجهات نفقات وسداد رسوم التصالح فى مخالفات البناء لعدد 1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتخفيف ورفع العبء عن كاهلهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجريدة الرسيمة تنشر قرارا لوزارة التضامن لقيد جمعية أهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.