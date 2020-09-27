شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة المصرية للتكرير: مجمع التكسير الهيدروجيني حول مسطرد إلى منارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، إن مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني حول منطقة مسطرد إلى منارة شرق شبرا والخصوص، فتحسنت العملية التعليمية وتحققت السيولة المرورية، حتى أصبح المظهر حضارى.

وأوضح هيكل، أن مجهودات القيادة السياسية طورت البنية التحتية في مصر، حتى أصبحت تضاهى دول العالم المتقدم، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست على تطوير قطاع البترول بشكل واضح.

أضاف رئيس الشركة المصرية في كلمته على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات في منطقة مسطرد، أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد يساهم في جلب العملة الأجنبية لمصر، كما يدعم تطوير العديد من الصناعات البترولية، مؤكدا: "المشروع وفر 18 ألف فرصة عمل".

وأوضح رئيس الشركة المصرية للتكرير، أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى، مثال للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.