شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبحث زيادة صادرات المحاصيل ومنتجات الألبان إلى روسيا الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا فنيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، العلاقات الزراعية بين مصر وجمهورية روسيا الاتحادية ، وذلك بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمتابعة وتقييم الموسم التصديرى الزراعى مع دول العالم المختلفة واستمرار المناقشات مع الجانب الروسى بشكل خاص لإزالة أى معوقات فنيه أمام انسياب الصادرات الزراعية المصرية الى السوق الروسى لزيادة حجم التبادل التجارى الزراعى بين البلدين.

وخلال الاجتماع ‏تم بحث بعض القضايا المتعلقة بتصدير اللحوم ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية المصرية التى تصدر إلى السوق الروسية والتى من أهمها تصدير البطاطس المصرية والتى بلغت حوالى 200 ألف طن منذ بداية عام 2020 حتى الآن، رغم وجود جائحة كورونا، بالإضافة إلى موافقة الجانب الروسى على تسجيل عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى تصدير الأجبان إلى روسيا فضلا عن طلب الجانب الروسى لاستمرار اعتماد المجازر الحلال بروسيا فى ظل وجود أزمة كورونا.

وأشاد الجانب الروسى بالمنتجات الزراعية المصرية ومنتجات الألبان وأكد أن هناك 14 شركات مصرية تعمل بمجال تصدير منتجات الألبان إلى روسيا وهذا يعتبر اكبر عدد لشركات اجنبية مسجلة لدى روسيا فى هذا الشأن .

وانتهى الاجتماع إلى اتفاق الجانبين على استمرار اعتماد المجازر الحلال الموجودة بروسيا فى ظل جائحة كورونا ، وموافقة الجانب الروسى على تسجيل عدد إضافى من الشركات المصرية المتخصصة فى تصدير منتجات الألبان بناءا على طلب الجانب المصرى كما اتفق على استمرار الاجتماعات لإزالة اى عوائق فنيه او مشاكل قد تعوق الصادرات بين البلدين.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية والدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ومثل الجانب الروسى فيها السيد سيرجى دانكفيرت رئيس الهيئه الفيدرالية للحجر الزراعى والبيطرى الروسى وفريق عمله ، وبالتنسيق مع نصر حامد الوزير المفوض التجارى ورئيس مكتب التمثيل التجارى بموسكو.