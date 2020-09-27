شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول سيدة مديرا لفرع جهاز حماية المستهلك فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، عن صدور قرارا بتعيين سماح محمد محمد فايد مديراً للفرع الاقليمى للجهاز بمحافظة بورسعيد.

وأضاف سمير فى بين اليوم، أن تعيين سماح فايد، فى هذا المنصب يعد سابقة أولى من نوعها فى الجهاز حيث لم يسبق أن تم إسناد إدارة أحد الفروع الإقليمية الى سيدة من قبل وأن ذلك يأتى فى ضوء حرص الجهاز على دعم الكوادر الشبابية – ولا سيما المرأة - وتقليدهم المناصب القيادية بما يتناسب مع خبراتهم العلمية وكفاءتهم العملية وبما يعود بالنفع على تنفيذ اهداف واستراتيجية الجهاز لصون حقوق المستهلكين .

والجدير بالذكر أن مدير الفرع الإقليمى موكل له مهام تمثيل الجهاز أمام كافة الجهات داخل المحافظة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعاونة وتنظيم حملات الضبط القضائى لضبط الأسواق وكذا العمل على حل شكاوى المستهلكين .

وأشار رئيس الجهاز الى ان القيادة السياسية تولى موضوع تمكين الشباب و المرأة اهتماماً كبيراً حيث ضم مجلس ادارة الجهاز فى عضويته 5 من ممثلى المجتمع المدنى منهم 4 سيدات يشاركن فى وضع السياسات العامة بالجهاز ورسم الخطط اللازمة لحماية المستهلك وصون حقوقه .

وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588من أى تليفون أرضى او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook ،الموقع الالكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الاليكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .