شكرا لقرائتكم خبر عن القومى المرأة يهنئ الدكتورة جميلة نصر لتوليها منصب رئيسة بجامعة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة الى الدكتورة جميلة نصر عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس بمناسبة توليها رئاسة قسم القلب والأوعية الدموية بجامعة قناة السويس .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، فى بيان، عن فخرها وسعادتها باختيار الدكتورة جميلة نصر لهذا المنصب الهام ، مشيرة ان الدكتورة جميلة نصر نموذجا نسائيا مشرفا شغلت العديد من المناصب اثبتت خلالها قدراتها وتميزها وكان لها العديد من الاسهامات في مجال طب القلب والأوعية الدموية ، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح وداوم التوفيق .

جدير بالذكر أن الدكتورة جميلة محمد نصر شغلت مناصب من أهمها أستاذة و رئيسة قسم القلب والاوعية الدموية بكلية الطب جامعة قناة السويس ، وعضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة ، واول سيدة مصرية تحتل مناصب فى المكتب التنفيذى لجمعية القلب المصرية ، وامينة عامة لجمعية القلب المصرية، ورئيسة شعبة الوقاية بها ، وممثلة قارة افريقيا فى الجمعية العالمية لطب القلب الوقائي ، وممثلة مصر فى التعليم الطبى للجمعية الاوربية لامراض القلب .