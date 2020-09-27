شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات أكتوبر اعتبارا من يوم الخميس المقبل، بجداول منظمة لمنع التكدس أمام المنافذ، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، كما سيتم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاملات المستفيدين من هذه العلاوات، حيث يتم صرف العلاوات على 4 دفعات كل 3 أشهر، وبدأ الصرف فى بداية يوليو الماضى.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد صرفت العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد أول شهر سبتمبر الجارى من المؤسسات الصحفية، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، وأيضا من القطاع الحكومى ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم، حيث اشارت الى انتظام الصرف وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتم صرف الدفعة الأولى لهم، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 170 مليون جنيه فضلا عن قيمة المتجمد لهم خلال الفترة الماضية بإجمالى 384 مليون جنيه، تم تقسيمها على أربعة أقساط، وتم صرف متجمد القسط الأول.

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أن الحكومة تسعى الى "رقمنة " نظام التأمين الاجتماعى ، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أى خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفى للعاملين فى الهيئة، ورفع كفاءة العاملين فى الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا الى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع فى التغطيات التأمينية.