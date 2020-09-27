مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن عن خطته التدريبية فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر أكتوبر والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. وتأتي خطة الدورات التدريبية خلال شهر أكتوبر أون لاين على النحو كالآتي : 1- دورة سُبل التيسيرات المختلفة للمعاقين يومي الأحد والاثنين 11- 12أكتوبر 2020. 2- تصميم المقررات الإلكترونية ، يومي الثلاثاء والأربعاء 13- 14أكتوبر 2020. 3- تصميم المقررات الإلكترونية ، يومي الثلاثاء والأربعاء 20- 21أكتوبر 2020. 4- استخدام التكنولوجيا في التدريس، يومي الأحد والاثنين 25- 26أكتوبر 2020. 5- تصميم المقررات الدراسية في ضوء جدارات سوق العمل ومعايير الجودة 27- 28أكتوبر 2020. 6-دورة SPSS ، يومي الثلاثاء والأربعاء 27- 2020. أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي: 1- دورة مهارات العرض الفعال ، يومي الأحد والاثنين 11- 12اكتوبر 2020. 2- مكافحة الفساد والتعريف به، يومي الثلاثاء والأربعاء 13- 14أكتوبر 2020. 3- حل المشكلات بطرق إبداعية، يومي الأحد والاثنين 18- 19أكتوبر 2020. 4- المشروعات الممولة دولياً ، يومي الثلاثاء والأربعاء 20-21أكتوبر 2020. 5- دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيًا يومي الأحد والاثنين 25- 26أكتوبر 2020. 6- تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمي يومي الثلاثاء والأربعاء 27- 28أكتوبر 2020.

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