شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الجيزة يعلن انتهاء أعمال تركيب كابلات كهرباء بشارع ثروت تقاطع السوادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من أعمال تركيب كابلات كهربائية بشارع ثروت عند تقاطعه مع شارع السودان، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات منعًا لظهور أي كثافات.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أعلنت أنه سيجرى عملية إغلاق جزئى بشارع ثروت على مدار اليومين الماضيين، لدعم وتيسير مهمة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في مد كابلات جهد متوسط ما يستلزم قطع عرضي بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان آمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.