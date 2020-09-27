شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه بتعميم تجربة محافظة القاهرة فى التوعية بمخاطر المخدرات والإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع تنسيقى موسع بحضور قيادات الوزارة ومسئولى صندوق مكافحة وعلاج الادمان لمناقشة مقترحات توسيع نطاق التعاون بين الوزارة والصندوق واستعراض مختلف الانشطة التى سيتم تنفيذها فى جميع المحافظات وذلك فى اطار اهتمام الوزارة بتعزيز وحماية حقوق الانسان والاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنين على مستوى جميع المحافظات .

وقالت وزارة التنمية المحلية فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية تضافر جهود كافة الوزارات للقضاء على ظاهرة تعاطى المخدرات واستكمال بناء الانسان المصرى والحفاظ على طاقاته الذهنية لتكون عنصر بناء وليس عنصر هدم، لافتة إلى أنه يجرى التنسيق بين الوزارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى لدعم التعاون والتوسع فى تنفيذ برامج الحماية من الادمان فى جميع المحافظات وتنفيذ العديد من الأنشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة خاصة الشباب من أجل التوعية بأخطار المخدرات .

وأشار شعراوى، إلى مشاركة الوزارة مع كافة أجهزة الدولة فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الادمان وتكثيف الحملات التوعوية فى المحافظات والمراكز والمدن والقرى بمخاطر الادمان وكيفية التعافى وطرق الوقاية منها والتعريف بمراكز التعافى من الادمان فى نطاق كل محافظة ، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم كافة اوجه الدعم للمتعافين من الادمان وتمكينهم اقتصاديا والمساهمة فى توفير فرص عمل لهم من خلال تنفيذ مشروعات صغيره ومتوسطة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لمساعدتهم على العودة الى العمل والانتاج مرة اخرى وتمكينهم من ايجاد مصدر رزق لهم يعينهم على اعباء الحياه ويساعدهم فى الانفاق على أسرهم .

وأوضح شعراوى أنه سيتم تعميم تجربة محافظة القاهرة فى تنفيذ البرامج التوعوية بكافة أحياء المحافظة حول اضرار تعاطى المخدرات والوقاية من الإدمان وذلك فى باقى محافظات الجمهورية مع تنفيذ حملات توعوية حول الاكتشاف المبكر لمتعاطى المخدرات فى المدن والمراكز والقرى وكيفية التعامل مع الحالات التى يتم اكتشافها والتدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات ، لافتاً إلى أهمية دور المحافظات فى تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى فى المحافظات بما يمكن أفراد المجتمع مواجهة هذه المشكلة وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسى والخدمات العلاجية فى حالة الادمان بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بتكثيف التوعية الخاصة بمخاطر المخدرات خاصة فى المناطق العشوائية والاستفادة من مبادرات الشباب فى هذه المناطق وتحويلها الى مناطق خالية من الإدمان مع مشاركتهم فى جهود التوعية بخطورة القضية .

جدير بالذكر أنه سبق للوزارة التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان وتم عقد عدة ندوات تثقيفية لتوعية الموظفين بمخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه .