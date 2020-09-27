شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية تثمن دور القطاع فى الارتقاء بالمجتمعات الريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، رسالة للقطاع فى يوم السياحة العالمى، مؤكدا أن السياحة هى شريان الحياة للعديد من المجتمعات الريفية، مؤكدا أن القطاع مصدر رئيسي للعمالة، لا سيما بالنسبة للنساء والشباب، بينما يوفر أيضًا فرصًا للتماسك الإقليمي والإدماج".

وقال الأمين العام إنه بالنسبة للعديد من المجتمعات الريفية، فالسياحة تعني توفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي، بما في ذلك للنساء والشباب، وتمنح السياحة المجتمعات الريفية القدرة على حماية محيطها الطبيعي وتعزيزه، فضلاً عن ثقافتها وتراثها، من خلال القيام بذلك ، فإنه يسمح للسائحين بالاستمتاع بتجارب فريدة.

وفي عام 2020 ، يحتفل اليوم العالمي للسياحة بأهمية القطاع بالنسبة لتلك المجتمعات التي كانت ستُترك وراءها لولا ذلك.

ولأول مرة في تاريخ يوم السياحة العالمي، سيتم استضافة الاحتفال الرسمي لعام 2020 من قبل مجموعة من الدول وليس دولة عضو واحدة في منظمة السياحة العالمية، يعكس التعاون عبر الحدود بين الدول الأعضاء في السوق المشتركة للمخروط الجنوبي (الأرجنتين ، البرازيل ، باراجواي ، أوروجواي ، بالإضافة إلى شيلي ، عضو منتسب) الحاجة الحالية إلى التضامن والتعاون الدوليين.

وتهدف توصيات منظمة السياحة العالمية بشأن السياحة والتنمية الريفية إلى دعم الحكومات على مختلف المستويات ، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي في تطوير السياحة في المناطق الريفية بطريقة تسهم في التنمية الشاملة والمستدامة والمرنة.