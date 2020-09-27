وكيل الصحة بالشرقية: فحص 30 ألف مواطن بمبادرة الكشف المبكر للاعتلال الكلوى

جاء ذلك فى أثناء تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فرق المبادرة الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان، ومركز ومدينة بلبيس.
وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تحويل أكثر من 30 ألف مواطن لمستشفيات الصحة فى الشرقية، لاستكمال الفحص الطبية، وتلقى لعلاج اللازم، مشيرا إلى نجاح المبادرة الرئاسية تستهدف لاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضيى شكل آمن، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.
وأكد أن المبادرة تضمنت توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من مليون مواطن بالمحافظة، فى أقل من 10 أيام منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بالمحافظة، السبت قبل الماضى.
أضاف "مسعود"، أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، وتم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى لعيادات المتنقلة، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وتم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحيى لمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكلى التوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
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