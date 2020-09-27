خالد العنانى يبحث مع محافظ بنى سويف سبل تعزيز الحركة السياحية بالمحافظة

وتمت مناقشة آليات وضع خطة استراتيجية لوضع المحافظة على الخريطة السياحية من خلال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية بالمحافظة، مما سيساهم فى جذب مزيد من الزائرين إليها، كما تم بحث سبل تطوير الخدمات السياحية بمنطقة هرم وواحة ميدوم.
أكد العنانى، حرص الوزارة ـ من خلال خطة متكاملة ـ على تحقيق نقلة نوعية فى مجال السياحة، ضمن استراتجية الدولة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن من أهم الجهود المبذولة فى هذا الصدد العمل على خلق مزارات سياحية جديدة عن طريق استثمار الموارد والميزات النسبية والتنافسية المتوافرة فى كافة ربوع مصر، خاصة المناطق الواعدة التى لم تحصل على مكانتها السياحية التى تستحقها.
ومن جانبه أعرب محافظ بنى سويف عن شكره وتقديره للجهود النوعية لوزير السياحة والآثار، والتى من أهمها العمل من خلال خطة تتضح معالمها وخطواتها العملية فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تم إعداد استراتيجية سياحية لـ5 سنوات مقبلة، تهدف إلى حصول المحافظة على مكان مميز بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية، مؤكدا أن التعاون مع الوزارة سيسهم بشكل كبير فى خروج الخطة لحيز التنفيذ.
وأشار محافظ بنى سويف خلال الاجتماع إلى حرص المحافظة، على التركيز على عنصر التنمية الاقتصادية ضمن الاستراتيجية السياحية للمحافظة، بحيث يكون الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن السويفى أهم محاورها، بجانب العناصر الأخرى المهمة، حيث يجرى حاليا تحقيق تنمية بالقرى المحيطة والمجاورة لمنطقة هرم ميدوم، ويتم إعداد خطة وبرنامج تدريبى لنشر الوعى السياحى والأثرى بين جموع شعب بنى سويف.
كما تم استعراض التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع السياحى "بناء الرؤية الشاملة"، بهدف الوصول للصياغة النهائية للرؤية التنموية لقطاع السياحة بالمحافظة، من خلال توضيح الأهداف والمشروعات الممكنة، والتى يمكن أن تجعل لبنى سويف موقعا مميزا على الخريطة السياحية المصرية "محليا ودوليا".
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